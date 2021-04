Oltrepassata ormai da qualche giorno la metà del semestre, diamo uno sguardo ai numeri del Super Cashback aggiornati ad oggi, martedì 6 aprile, per capire quante transazioni servono (e serviranno) per rientrare nei primi 100.000 della classifica e aggiudicarsi il bonus extra da 1.500 euro previsto dal Cashback di Stato.

Super Cashback, classifica 6 aprile: quante transazioni servono?

I dati ufficiali sono ancora una volta quelli messi a disposizione dall’app IO, aggiornati più o meno regolarmente su base quotidiana: ci dicono che per piazzarsi all’ultima delle posizioni utili al momento sono necessari 218 pagamenti. Calcolatrice alla mano diventano in media oltre un paio ogni giorno (2,27 per l’esattezza) e 16 circa a settimana. Nel grafico qui sotto la variazione registrata da gennaio a oggi.

È piuttosto netto l’incremento dettato dalla frequenza delle spese, cresciuta per tutti i primi tre mesi dell’anno. Non ci stupirebbe vedere lo stesso trend proseguire da qui a fine giugno. Prendendo in considerazione gli acquisti giornalieri, erano 1,54 il 6 febbraio e 2,00 il 6 marzo.

Doveroso come sempre ribadire che si tratta di conteggi indicativi: per la corretta e definitiva registrazione dei movimenti è talvolta necessario attendere diversi giorni.

Effettuando una previsione a fine giugno, sulla base dei dati odierni, possiamo affermare che ne serviranno almeno 411 per allungare le mani sui 1.500 euro. Del tutto lecito ipotizzare un’ulteriore impennata in futuro, avvicinandosi alla soglia dei 450.

Gli aventi diritto riceveranno la somma entro fine agosto tramite bonifico sul conto corrente, all’IBAN indicato in fase di registrazione, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi, quest’ultimo fino alla cifra massima di 150 euro.

Ad oggi risultano essere circa 400.000 gli italiani che possono ambire all’ottenimento del Super Cashback. Il 25% di loro chiuderà il semestre con una bella sorpresa, gli altri potranno invece ritentare nella seconda metà dell’anno.