La volata finale per l'assegnazione del Super Cashback è in pieno svolgimento, come testimonia il volume di transazioni generate da chi sta tentando di lasciarsi alle spalle gli altri partecipanti e arrivare così ad allungare le mani sui 1.500 euro. Questi i numeri della classifica aggiornati a oggi, lunedì 21 giugno.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Quando manca ormai poco più di una settimana alla chiusura del semestre, per piazzarsi alla posizione 100.000 è necessario aver eseguito almeno 637 pagamenti. Ricordiamo che il conteggio è da considerarsi temporaneo e incompleto, poiché prima della definitiva registrazione dei movimenti possono trascorrere alcuni giorni.

Il secondo grafico mostra invece la media delle spese quotidiane: sull'intero periodo (dall'1 gennaio in poi) si attesta a 3,70, mentre se si considera esclusivamente giugno si arriva addirittura a 8,28, a testimonianza dell'accelerazione osservata nelle ultime settimane.

Proviamo a cimentarci in una previsione a fine giugno: esaminando l'intero semestre, la proiezione dice 670 transazioni, ma quasi certamente si arriverà a toccare e superare quota 700.

L'ultimo grafico rappresenta invece il volume dei pagamenti mensili effettuati da coloro che si sono piazzati alla posizione 100.000: 43 a gennaio, 68 a febbraio, 90 a marzo, 103 in aprile e 164 a maggio. Il dato relativo a giugno (249) è il risultato di una stima.

Come previsto dal Cashback di Stato, gli aventi diritto riceveranno i 1.500 euro del bonus extra sul conto corrente tramite bonifico, entro la fine di agosto. Il versamento avverrà in contemporanea a quello relativo al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi (quest'ultimo fino a un massimo di 150 euro). Ricordiamo che sono escluse le transazioni online, dunque quelle eseguite ad esempio in questi giorni di Prime Day 2021 non saranno conteggiate.

Rimane da capire quanto il giro di vite promesso nei confronti dei furbetti, coloro che generano un gran numero di microtransazioni al solo fine di scalare la classifica, andrà a influire nell'assegnazione del Super Cashback.