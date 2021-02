Quante transazioni è necessario effettuare per ottenere il Super Cashback da 1.500 euro? Il bonus fa parte del programma Cashback di Stato ed è destinato ai 100.000 cittadini che a fine giugno si piazzeranno più in alto nella classifica avendo eseguito il maggior numero di acquisti nei negozi con uno dei metodi supportati: carte di credito, di debito, bancomat e applicazioni.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Da uno sguardo ai numeri ufficiali si apprende che oggi, martedì 23 febbraio, servono 96 pagamenti per garantirsi un piazzamento temporaneo alla posizione 100.000, l’ultima di quelle utili per ottenere il rimborso extra. Da un semplice calcolo risultano essere 1,78 al giorno o circa 12,4 ogni settimana.

Sembra in qualche modo rallentare il trend di crescita registrato nell’ultimo periodo, ma non è da escludere un ulteriore accelerazione da qui alla fine del semestre: 1,32 transazioni quotidiane il 25 gennaio, 1,38 il 28 gennaio, 1,51 il 4 febbraio, 1,54 l’8 febbraio, 1,65 il 12 febbraio, 1,70 il 16 febbraio e 1,78 il 19 febbraio.

Il grafico qui sopra mostra come è variato il numero minimo di pagamenti giornalieri necessari per allungare le mani sul Super Cashback. Come sempre è doveroso sottolineare che si tratta di calcoli puramente indicativi. Come più volte ribadito anche da PagoPA (che si occupa dell’applicazione IO) possono trascorrere diversi giorni prima che le spese siano correttamente e definitivamente conteggiate.

Sulla base dei numeri odierni, secondo la proiezione a fine giugno ne serviranno almeno 322 per accedere al bonus. Quasi certo un ulteriore aumento da qui ai prossimi mesi.

L’attribuzione del Super Cashback avverrà entro fine agosto direttamente all’IBAN indicato dai partecipanti all’iniziativa, insieme al rimborso del 10% delle spese fino a un massimo di 150 euro.

A tal proposito segnaliamo che l’invio di quanto maturato con l’Extra Cashback di Natale (dall’8 al 31 dicembre) è già in fase di accredito, con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto preventivato. Tutti i cittadini aventi diritto lo riceveranno sul proprio conto corrente entro l’1 marzo.