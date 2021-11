Super Cashback, il bonifico arriva nei prossimi giorni

Oggi è in linea teorica l'ultimo giorno entro il quale la CONSAP avrebbe dovuto versare il premio del Super Cashback ai 100 mila virtuosi dei pagamenti cashless che si sono meritati il premio durante il primo semestre dell'anno. Le polemiche di queste ore, relative all'avvicinarsi della scadenza senza alcuna risoluzione in forma di bonifico, hanno spinto CONSAP ad una presa di posizione ufficiale, chiarendo per sommi capi che la situazione si sta per avviare a risoluzione.

Super Cashback: arriva nei prossimi giorni

Questo il messaggio antecedente, quello con cui la CONSAP aveva confermato che tutto sarebbe stato in linea con le prescrizioni governative relative al pagamento del Super Cashback:

I rimborsi del Cashback speciale, c.d. Super Cashback, saranno effettuati entro il 30 novembre 2021, fermi i tempi bancari tecnici per l'accredito dei bonifici.

Questo, invece, il nuovo messaggio pubblicato nelle ultime ore:

In merito al rimborso del c.d. supercashback si informa che sono in corso di finalizzazione le procedure amministrative relative all'erogazione dei pagamenti spettanti agli aventi diritto. Pertanto già nei prossimi giorni Consap potrà procedere al completamento degli accrediti.

“Nei prossimi giorni“: ciò significa che tutto sta andando come previsto, ma che sono necessari alcuni giorni per il completamento delle procedure. Nessuna sorpresa, insomma, semplicemente un altro po' di attesa prima che questa particolare “tredicesima” possa essere versata sui conti correnti dei 100 mila vincitori. “Nei prossimi giorni” non sembra preludere a lunghe attese: leggendo tra le righe è possibile immaginare l'inizio dell'invio dei bonifici entro la settimana.

La parabola del Super Cashback, insomma, è destinata ad esaurirsi con l'arrivo dei bonifici “nei prossimi giorni”: nessuna novità in termini di classifica o di esclusioni, semplicemente tempi tecnici utili al completamento delle procedure.