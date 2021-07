Super Cashback, quante transazioni mancano? (6 luglio)

Il processo di consolidamento della classifica per il Super Cashback sta proseguendo. Come noto, il semestre di riferimento è terminato, ma il sistema ancora sta processando le transazioni residue per arrivare ad un calcolo definitivo che dovrà essere ufficializzato entro il 10 luglio. Con il passare dei giorni gli assestamenti dovrebbero essere sempre più moderati, ma l'ultimo scossone registrato è stato ancora sostanziale (così come da noi previsto). Ora, con il nuovo aggiornamento dei dati sulla dashboard dell'app IO, è possibile fare nuove previsioni sul numero di transazioni ancora da computare prima della chiusura. Attenzione: trattasi di mere previsioni, basate sulle statistiche di queste ultime settimane e con le sensazioni dettate dall'ultima giornata di cashback.

Super Cashback, ultimi scossoni

Partiamo dai dati. Nella giornata di ieri le transazioni registrate in data 30 giugno erano pari a 4.441.788: oggi questo numero è salito a quota 5.821.608. Fin da subito avevamo previsto che questa cifra avrebbe potuto salire ulteriormente sulla base di due trend:

le transazioni dello stesso giorno delle settimane precedenti erano state 4,9 milioni (9 giugno), 5,1 milioni (16 giugno) e 5,3 milioni (23 giugno); le transazioni dei giorni precedenti erano state 5,4 milioni (lunedì 28) e 5,6 milioni (martedì 29)

Ieri avevamo indicato in 6 milioni ipotetici il limite approssimativo a cui si sarebbe potuti giungere e sembra essere approssimativamente questa la soglia confermata, sebbene in questa constatazione si approdi alla mera proiezione statistica che non ha elementi per pesare la corsa alla transazione dell'ultimo minuto.

Tra le proprie FAQ, il progetto ricorda il motivo per cui alcune transazioni sono computate con alcuni giorni di ritardo:

Per essere registrate dal programma le tue transazioni devono prima essere state contabilizzate dagli operatori di pagamento. Per questa ragione, prima di poter avere visibilità di un'operazione ai fini del Cashback, potrebbero essere necessari fino a tre giorni lavorativi dopo la contabilizzazione da parte della tua banca. […] in alcune situazioni particolari, ad esempio se la transazione è avvenuta a ridosso del weekend, potrebbe essere necessario anche un tempo superiore

C'è un dato ulteriore a lasciar supporre che gli aggiornamenti siano ormai davvero ridotti al lumicino: lo scossone delle ultime 24 ore ha tirato in ballo esclusivamente operazioni del 30 giugno, mentre sul 29 giugno i dati sembrano ormai pressoché consolidati. Se così fosse, per la giornata di domani non ci sono più da attendersi importanti assestamenti: entro 24 ore, insomma, si potrà capire qualcosa di più circa la possibile classifica finale.

Il limite odierno per rientrare nei premi del Super Cashback è pari a 786 pagamenti computati e confermati: è questa una soglia destinata probabilmente ancora a crescere, ma forse solo di poche unità. Il “forse” resta d'obbligo, poiché non vi sono elementi utili ulteriori da poter utilizzare. Sulla base di questi numeri ognuno potrà fare le proprie previsioni, ma con ogni probabilità lo scossone odierno è stato una grossa spallata alle speranze di quanti oggi non risultano più all'interno dei fortunati 100 mila che vinceranno il premio finale. Al netto di squalifiche e ricorsi, ovviamente: rimane questa l'ultima variabile impazzita ancora tutta da capire.