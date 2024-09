Super Fibra Wind Tre fino a 2,5 Gigabit + Amazon Prime gratis per 12 mesi

Cerchi la soluzione perfetta per navigare senza limiti e alla massima velocità possibile? Allora scegli Super Fibra Wind Tre a partire da soli 22,99€ al mese! Grazie a questo abbonamento ottieni una connessione super veloce, fino a 2,5 Gigabit con modem WiFi 6 incluso nel prezzo.

Inoltre, attivando la promozione adesso, incluso hai anche Amazon Prime per 12 mesi gratis. Così hai consegna e resi gratuiti, prezzi bassi sempre e l’accesso a tantissimi altri vantaggi come Prime Video, Audible e tanto altro ancora. Cosa stai aspettando? Questa promozione sta andando a ruba.

Tra l’altro hai anche l’attivazione gratuita inclusa. In pratica, non paghi l’uscita del tecnico per attivare l’offerta e la relativa connessione. Vediamo insieme nello specifico cosa è incluso in questo bundle davvero ricco e conveniente.

Super Fibra Wind Tre: cosa include questo ricco bundle

Scegli Super Fibra Wind Tre a partire da soli 22,99€ al mese. Si tratta di un’offerta limitata. Scopri tutto quello che questo ricco bundle include a un prezzo estremamente competitivo:

navigazione veloce con la Fibra fino a 2,5 Gigabit ;

; modem WiFi 6 di ultima generazione per una connessione veloce e stabile oltre che per una maggiore copertura in tutta la casa;

di ultima generazione per una connessione veloce e stabile oltre che per una maggiore copertura in tutta la casa; chiamate illimitata verso tutti i numeri di telefono nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri di telefono nazionali fissi e mobili; Giga illimitati in regalo sui tuoi smartphone se attivi un massimo di 3 SIM;

in regalo sui tuoi smartphone se attivi un massimo di 3 SIM; Amazon Prime con accesso gratuito per 12 mesi con tutti i vantaggi inclusi.

Insomma, Super Fibra Wind Tre è la soluzione perfetta per chi non vuole accontentarsi e cerca una connessione stabile e veloce, sempre e comunque. Ottima per lo streaming senza buffering, permette di vedere tutti i contenuti senza rallentamenti né interruzioni. Inoltre, per gli appassionati di videogiochi online, assicura un gaming con bassissima latenza.

Infine, con soli 1,99€ al mese hai Più Sicuri Casa per una navigazione sicura da rete fissa e la protezione di tutti i dispositivi connessi.