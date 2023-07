SUPER offerta Aruba: fibra a meno di 20 euro al mese!

Se stai cercando di abbonarti alla fibra ottica domestica, considera le offerte di Aruba Fibra, una divisione di Aruba specializzata in servizi Internet domestici.

Ci sono due opzioni disponibili per gli utenti tra cui scegliere. La prima opzione, Fibra Aruba Promo All-In, prevede un pacchetto completo che comprende 1 Giga di fibra ottica FTTH, una linea telefonica con chiamate illimitate e un router Wi-Fi.

Questo pacchetto ha un prezzo di 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi e successivamente di 29 euro al mese.

Esiste invece un’alternativa denominata Aruba Promo Fibra che offre la possibilità di utilizzare la fibra ottica 1 Giga FTTH senza alcun vincolo.

Sebbene non siano incluse chiamate illimitate, i clienti hanno la possibilità di noleggiare un router a un costo aggiuntivo di 2,2 euro al mese o utilizzare il proprio dispositivo.

Con questo pacchetto il costo mensile ammonta a 22,47 euro per una durata di 24 mesi. A queste offerte si può accedere esclusivamente attraverso il sito ufficiale di Aruba.

