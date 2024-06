Super offerta per VPN + Antivirus del bundle Norton 360

Le minacce informatiche non dormono mai. Da quando è arrivata l’intelligenza artificiale, stanno diventando sempre più sofisticate e pericolose. La soluzione più efficace per proteggere i propri dati ed evitare spiacevoli sorprese online è affidarsi a una piattaforma all-in-one, ossia quella con VPN + Antivirus. E qui entra in gioco il bundle Norton 360. Non parliamo solo di un antivirus di qualità, ma di un pacchetto completo che si adatta alle esigenze di chi desidera protezione totale per sé e per la propria famiglia. Il vantaggio più grande? Acquistarlo in super offerta.

Piani Norton 360: Antivirus + VPN in super offerta

Norton 360 ha lanciato un’offerta imperdibile: piani a partire da soli 2,50 euro al mese per il primo anno. Come se non bastasse, hai anche la garanzia di 60 giorni soddisfatti o rimborsati. Tra le caratteristiche principali, ci sono la protezione avanzata da minacce digitali sia vecchie che nuove e la tutela dei dati personali e finanziari durante la navigazione.

Un altro cavallo di battaglia di questo bundle è Secure VPN. Il servizio non solo permette la navigazione totalmente anonima, ma utilizza anche uno dei sistemi di crittografia più avanzati al mondo. In pratica, i tuoi dati rimangono privati e al sicuro, impedendo agli hacker di ficcare il naso dove non devono.

La protezione comprende anche un potente password manager, un firewall intelligente per PC e Mac e una soluzione di backup nel cloud per PC Windows.

Quindi, se stai cercando una soluzione affidabile a un costo irrisorio, Norton 360 è quello che fa per te. Questa super offerta a partire da solo 2,50 euro al mese è decisamente da considerare. E se non sei soddisfatto, il rimborso entro 60 giorni rende questa proposta ancora più allettante.