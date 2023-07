Super risparmio sui piani a vita pCloud: approfitta ora

Vuoi raggiungere un accesso continuo al cloud storage con un super risparmio che fa ridurre al minimo le spese?

Attualmente, l’opzione più vantaggiosa è il servizio cloud a vita di pCloud. Questa soluzione prevede l’acquisizione di un pacchetto di archiviazione cloud tramite un unico pagamento, eliminando la necessità di canoni di abbonamento ricorrenti.

La scelta di un piano “a vita” è particolarmente vantaggiosa per le persone che richiedono una notevole capacità di archiviazione nel cloud, in quanto garantisce notevoli risparmi a lungo termine.

PCloud offre tre distinti piani a vita, ovvero da 500 GB, 2 TB e 10 TB, con prezzi a partire da 199 euro.

Inoltre, hai la possibilità di effettuare i pagamenti in tre rate utilizzando PayPal. Per ulteriori dettagli e per usufruire dell’offerta pCloud, clicca sul link qui sotto.

pCloud offre piani a vita completi e improntati sul super risparmio

Se sei alla ricerca di un’opzione di archiviazione cloud che duri una vita e che ti consenta un super risparmio, allora pCloud è una scelta eccellente.

Il provider offre tre diversi piani per soddisfare le tue esigenze. Il primo è con 500 GB di storage al prezzo di 199 euro.

Il secondo è con 2 TB di storage e costa 399 euro. Infine, il terzo piano offre ben 10 TB di spazio di archiviazione al prezzo di 1.190 euro.

La scelta di pCloud può comportare notevoli risparmi sui costi, in particolare se si considera l’opzione di archiviazione da 2 TB.

Prendi, ad esempio, un utente che seleziona il piano di archiviazione cloud a vita di pCloud. Entro il quinto anno di attivazione, potrebbero risparmiare fino a 100 euro all’anno.

Per capire meglio i potenziali risparmi, confrontiamo pCloud con Google One. Per avere 2 TB di storage, con pCloud c’è un canone una tantum di 399 euro, mentre con Google One il costo è di 99,99 euro all’anno.

Trascorso l’arco di quattro anni, chi ha optato per pCloud avrà speso una somma equivalente a chi ha optato per Google One (ammesso che Google si astenga dall’aumentare i prezzi).

Tuttavia, a partire dal quinto anno, chi ha scelto pCloud potrà accumulare un consistente risparmio annuo di circa 100 euro.

Di conseguenza, le offerte di pCloud consentono di economizzare a lungo termine.

