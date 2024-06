SUPER sconto Cyberghost VPN per chi viaggia spesso

Viaggiare, si sa, spesso costa. Ma c’è un trucco: usare la VPN. CyberGhost è una delle soluzioni più convenienti sul mercato, ora anche in SUPER sconto, la quale ti consente di risparmiare su voli e hotel. Come? Con la geolocalizzazione. Basta cambiare virtualmente la tua posizione e accedi a tariffe che mai avresti immaginato.

Se ti stai guardando attorno cercando l’occasione giusta, adesso hai l’alleato perfetto. Oltre al costo accessibile, ti consente di aggirare le politiche di prezzo differenziato dei siti di prenotazione. Senza contare la comodità della sicurezza e velocità delle connessioni ovunque ti trovi.

CyberGhost: adesso col SUPER sconto ti costa solo 2 euro al mese

Le compagnie aeree e i portali di prenotazione variano i prezzi in base alla tua posizione geografica perché possono. Per non farti prendere alla sprovvista, CyberGhost fa credere loro che tu sia in una diversa location, così potrai approfittare delle offerte migliori.

Innanzitutto, devi sottoscrivere l’abbonamento al servizio e scaricare l’app sul tuo dispositivo (smartphone, tablet, computer o smart TV). Una volta installata, usa le tue credenziali per accedere. La segreto del risparmio è selezionare un server situato in un Paese diverso dal tuo e provare diverse località per scovare le migliori offerte. Non dimenticare di cancellare i cookie e la cache del tuo browser prima di ogni ricerca, per evitare che i siti ti traccino e gonfino i prezzi.

Quanto costa tutto ciò? Con lo sconto dell’83% sul piano biennale + 4 mesi extra gratis, soltanto 2,03 euro al mese. Oltre a risparmiare sui viaggi, la tua connessione sarà sempre sicura e privata. Nel caso ti venga qualche dubbio su questa VPN, c’è sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni dalla sottoscrizione.

Abbonarsi a CyberGhost VPN significa risparmiare tre volte. Quindi, corri sul sito ufficiale, acquista con il SUPER sconto e gioca con le diverse località dei tanti server a disposizione. Le tariffe più basse per voli e hotel non aspetteranno certo te.