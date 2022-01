Supercoppa Italiana: come vederla in streaming

Settimana di grande calcio senza soste ed per ogni singolo appuntamento è disponibile uno streaming dedicato. Così come domenica (ieri), lunedì (oggi) e martedì (domani) le partite della Serie A sono disponibili su DAZN, anche la Supercoppa Italiana di mercoledì potrà essere vista online direttamente dalla propria smart tv, dal proprio smartphone, dal proprio tablet o dal proprio PC.

La sfida vede i campioni d'Italia dell'Inter, guidati da Simone Inzaghi, contro la Juventus vincitrice della passata edizione della Coppa Italia. Massimiliano Allegri, come noto, dovrà attingere ad una rosa fortemente ridotta da squalifiche ed infortuni, con l'ultima tegola ricevuta proprio in queste ore con le brutte notizie relative alla diagnosi per Federico Chiesa (stagione finita).

La partita si terrà a San Siro il 12 gennaio a partire dalle ore 21, ma la riduzione del pubblico che potrà accedervi sposterà completamente sui display le emozioni del tifo: gran parte di questo pubblico sarà online, con una fruizione che ormai si fa digitale in modo sempre più massiccio.

Un cambiamento epocale vissuto tutto all'interno del periodo pandemico, grosso acceleratore di un cambiamento che sembrava comunque ineludibile ormai da tempo: il passaggio dei diritti tv dai canali tradizionali ai nuovi mezzi ha fatto sì che la transizione potesse aver luogo e questa settimana è emblematica per la grande offerta online in arrivo (in attesa che riparta la Champions League e confermi una volta di più questo passaggio del testimone).

Inter-Juventus è su Mediaset Infinity

I diritti della Supercoppa Italiana (“Supercoppa Frecciarossa“) sono stati acquisiti da Mediaset. Ciò significa che la partita potrà essere vista alternativamente o su Canale 5 (digitale terrestre) o su Mediaset Infinity (streaming). In quest'ultimo caso sarà sufficiente registrarsi e abbonarsi per fruire al meglio di tutta l'offerta disponibile: con soli 39,99 euro è possibile far proprio un cofanetto semestrale, ad esempio, comprensivo di Champions League, serie TV e cartoon per i più piccoli.

L'incredibile settimana di streaming sportivi vedrà quindi due giorni di pausa per poi ripartire da Sampdoria-Torino, Salernitana-Lazio e Juventus-Udinese (anticipi di sabato 15 gennaio della 22esima giornata di campionato). Domenica sera sarà di nuovo big match: l'Atalanta di mister Gasperini sfiderà la capolista sul campo di Bergamo, con diretta come sempre su DAZN.