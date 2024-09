Supporto verticale per laptop 3-in-1: un affare a 14,44 euro su Amazon

Sei abituato a usare il tuo laptop come un PC fisso collegandolo ad uno o più monitor? Con questo supporto verticale puoi continuare a farlo creando più ordine sulla scrivania: compatibile con ogni tipo di PC portatile, sia Windows che Macbook, puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 14,44 euro.

Supporto verticale per laptop: come funziona

Questo supporto è pensato per organizzare al meglio la tua scrivania, ottimizzando lo spazio disponibile grazie al suo design innovativo. Può infatti sostenere contemporaneamente laptop, smartphone e tablet, ideale dunque per mantenere tutto a portata di mano in modo ordinato e funzionale.

La larghezza regolabile lo rende adatto ad una vasta gamma di laptop e dispositivi, come MacBook Air, MacBook Pro, Surface Pro, oltre a modelli di marche come Dell, Lenovo, Acer, Asus e HP. La chiave a brugola inclusa ti permette di regolare facilmente la larghezza per garantire la stabilità perfetta per ogni dispositivo.

Il supporto è costruito in plastica ABS di alta qualità che permette di avere una buona leggerezza insieme ad un corpo robusto ed è capace di mantenere il tuo laptop saldamente in posizione senza rischio di cadute. La superficie è stata poi lavorata per offrire una finitura liscia, che aggiunge eleganza al design.

Non preoccuparti per il tuo notebook perché la scanalatura del supporto è rivestita con un morbido cuscinetto in silicone che protegge il dispositivo, mentre la particolare attenzione alla dissipazione del calore garantisce una circolazione dell’aria ottimale.

Con questo supporto potrai insomma avere finalmente una postazione ordinata senza rinunciare alla protezione ottimale per i tuoi dispositivi. Acquistalo in offerta a soli 14,44 euro.