Microsoft migliora il surf game di Edge: tutte le novità

Il browser Edge di Microsoft nasconde ormai da diversi anni un minigioco dedicato al surf. Può essere considerato l’equivalente del dinosauro di Chrome che salta i cactus e per accedervi è sufficiente digitare edge://surf nella barra dell’indirizzo. La notizia di oggi è relativa al massiccio aggiornamento annunciato e rilasciato per il passatempo.

Edge: un aggiornamento per il surf game

A renderlo noto è William Devereux, Senior Product Manager del gruppo di Redmond al lavoro proprio sul software. In un post su X ha elencato le novità introdotte che riguardano aspetti come il gameplay e lo stile grafico, che rimane comunque in pixel art. Eccole.

Grafica rimasterizzata: ora Surf presenta una grafica completamente nuova, che mantiene lo spirito del tema originale, ma al contempo aumenta notevolmente il livello.

Temi: preferisci il tema originale? Ora puoi cambiare tema in qualsiasi momento dal nuovo menu dedicato.

Creatore di personaggi: ora puoi personalizzare il tuo giocatore in base al tuo stile. Scegli il tuo vestito, la tua acconciatura e altro ancora. Abbiamo anche aggiunto nuovi divertenti accessori come cappelli e occhiali da sole.

Modalità Collezionista: abbiamo aggiunto una quarta modalità al gioco, chiamata Collezionista. Prova a raccogliere più monete possibile per ottenere il punteggio più alto.

Navigazione migliorata: ora puoi passare da una modalità di gioco all’altra direttamente dalla homepage del gioco. Non è mai stato così facile giocare a Endless, Time Trial, Zig Zag o Collezionista.

Punteggio più alto: tieni traccia dei tuoi progressi verso il punteggio più alto con la nuova barra di avanzamento.