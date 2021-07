Surface Duo in vendita su Amazon a 1.480 euro

Il Surface Duo era disponibile in Italia solo per le aziende. Ora anche gli utenti privati possono acquistare lo smartphone dual screen su Amazon. Il prezzo non è certamente alla portata di tutti, ma in linea con quello applicato negli Stati Uniti: 1.482,13 euro per la versione con 128 GB di storage e 1.512,16 euro per la versione con 256 GB di storage.

Surface Duo venduto su Amazon

Il Surface Duo è stato annunciato da Microsoft ad ottobre 2019 e ufficialmente rilasciato a settembre 2020. Il sistema operativo è Android 10, ma sono state apportate diverse ottimizzazioni per sfruttare i due schermi AMOLED PixelSense da 5,6 pollici (1800×1350 pixel) che possono essere utilizzati come un singolo schermo da 8,1 pollici (2700×1350 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Sono inoltre presenti una fotocamera da 11 megapixel, lettore di impronte digitali, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE, porta USB 3.1 Type-C e batteria da 3.577 mAh con ricarica rapida da 18 Watt che offre un'autonomia massima di 27 ore in conversazione.

Oltre alle tradizionali app Google ci sono ovviamente molte app Microsoft, tra cui Edge, Office e Teams. Questi sono i prezzi attuali su Amazon (possono cambiare nei prossimi giorni):

Il Surface Duo di seconda generazione, probabilmente con processore Snapdragon 888 e modem 5G, dovrebbe essere annunciato in autunno.