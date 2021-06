Surface Duo 2: Snapdragon 888 e modem 5G?

Il Surface Duo è disponibile in Italia da poche settimane, ma solo per le aziende. Gli utenti consumer dovranno probabilmente attendere il lancio del Surface Duo 2, previsto per l'autunno. In base alle informazioni ricevute da Windows Central, il nuovo modello dovrebbe integrare il processore Snapdragon 888 e un modem 5G.

Surface Duo 2: possibili specifiche

Il Surface Duo 2 (nome in codice Zeta) non avrà un design molto differente dal modello attuale. Ci sarà sempre una cerniera che unisce i due schermi, ma sono previsti un leggero aumento della diagonale dei display AMOLED e alcuni “ritocchi estetici”, come angoli arrotondati e cornici più sottili.

Le principali novità riguarderanno i componenti hardware. Microsoft dovrebbe scegliere il processore octa core Snapdragon 888 di Qualcomm, abbinato ad un modem 5G. Probabile inoltre la presenza del chip NFC per i pagamenti contactless e una fotocamera esterna.

Non ci sono al momento informazioni su altre specifiche. Gli utenti sperano in un aumento della dotazione di RAM e l'uso del metallo per il telaio, oltre alla possibilità di utilizzare una Surface Pen. Quasi certamente il sistema operativo sarà Android 11. Sono previste anche novità relative alla produttività. Microsoft ha pubblicato annunci di lavoro per esperti in sviluppo software.

Considerato l'aggiornamento hardware, il prezzo dovrebbe essere simile a quello del Surface Duo o leggermente più alto. Le aziende italiane possono acquistare il primo modello a 1.599 euro (128 GB) e 1.699 euro (256 GB). Il debutto del Surface Duo 2 è previsto per settembre/ottobre.