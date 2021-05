Black Screen: il fastidioso bug che affligge Surface Duo

Disponibile da qualche settimana anche in Italia per gli utenti business, Surface Duo sembra essere interessato da un fastidioso bug manifestatosi dopo che Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento di aprile (versione 2021.314.9x, April 2021 update). Si parla di black screen, la comparsa random e inspiegabile di una schermata completamente nera.

Surface Duo un problema: il bug dopo l’aggiornamento

Utilizzando lo smartphone dual screen in modalità Book, come un libro, uno dei pannelli si spegne all’improvviso. Ciò ha destato in qualcuno la legittima preoccupazione di un problema hardware, ma fortunatamente così non è. Gli utenti ne stanno discutendo sul forum ufficiale Microsoft (in più thread) e in una conversazione su Reddit.

A rendere il tutto ancor più intricato la comparsa di altri intoppi che provocano un calo delle performance e comportamenti anomali della fotocamera. Al momento nessun rimedio o workaround sembra purtroppo essere efficace. Stando a quanto reso noto, il gruppo di Redmond ne è a conoscenza e si è già messo al lavoro con l’obiettivo di rilasciare una patch correttiva entro questo mese.

Duo ha costituito il ritorno di Microsoft nel territorio mobile dopo anni di assenza. È stato presentato nell’ottobre 2019 in occasione di un evento dedicato alla linea Surface, insieme al modello Neo, un laptop con due schermi e sistema operativo Windows 10X in verità mai giunto sul mercato. Il successore è già in fase di progettazione da tempo e, secondo le indiscrezioni fin qui circolate, dovrebbe raggiungere il mercato entro la fine dell’anno, migliorato sotto ogni punto di vista.