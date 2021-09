Surface Go 3: schermo da 10,5" e CPU più potenti

Microsoft ha organizzato un evento virtuale per il prossimo 22 settembre. L'immagine condivisa su Twitter il 1 settembre conferma che verranno presentati nuovi Surface. Uno di essi sarà quasi certamente il Surface Go 3, del quale il noto leaker Roland Quandt ha scoperto alcune specifiche. Probabile anche il lancio del Surface Duo 2.

Surface Go 3: possibili specifiche

Il Surface Go 2, annunciato il 6 maggio 2020, ha uno schermo da 10,5 pollici (1920×1080 pixel) e integra i processori Intel Pentium Gold 4425Y e Core m3 8100Y, 4/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. In base alle informazioni ricevute da WinFuture, il Surface Go 3 avrà ancora uno schermo da 10,5 pollici con risoluzione full HD, ma Microsoft utilizzerà processori migliori, ovvero i Core i3-10100Y e Pentium Gold 6500Y, entrambi basati sull'architettura Amber Lake-Y.

Non si prevedono novità per le altre specifiche, così come per il design. Ci saranno quindi versioni con modem LTE, oltre ai chip WiFi, Bluetooth e NFC. Anche i prezzi dovrebbero rimanere invariati (quelli del Surface Go 2 sono compresi tra 469 e 839 euro in Italia).

Insieme al Surface Go 3 è atteso l'annuncio del Surface Duo 2 con processore Snapdragon 888, modem 5G e tre fotocamere posteriori. Altri possibili modelli sono Surface Laptop 8 e Surface Book 4. Ulteriori indiscrezioni verranno divulgate sicuramente nel corso dei prossimi giorni.