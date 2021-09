22 settembre, Microsoft prepara novità sui Surface

Il 22 settembre potrebbe essere un giorno molto interessanti dalle parti di Redmond e per gli appassionati del mondo Microsoft. Il gruppo si appresta infatti a nuovi annunci, dei quali al momento non è dato sapere altro oltre ad una prima immagine di presentazione ed ai rumor circolati in queste ore.

Questa l'anticipazione del gruppo:

Nell'immagine è facile scorgere il profilo di un Surface, le cui specifiche saranno chiaramente pensate per esprimere al meglio le qualità di quel Windows 11 che arriverà ufficialmente soltanto pochi giorni più tardi (5 ottobre). L'ipotesi è quella di un rinnovato Surface Pro (nell'immagine è evidente la tastiera removibile), ma fino ad allora si tratterà semplicemente di suggestioni in attesa di conferme.

Grandi aspettative si riversano invece sul fronte Surface Duo, il rivoluzionario smartphone dual-screen che potrebbe mettere in campo specifiche più avanzate rispetto al concept originale e, sposando la natura ibrida di Windows 11 (ma le app Android non arriveranno prima del 2022), darebbe vita alla nuova dimensione mobile del gruppo.

Solo suggestioni, per ora. Se ne riparla il 22 settembre.