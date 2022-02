Surface Laptop 5 con processori AMD Ryzen 6000?

Microsoft ha annunciato i Surface Laptop 4 ad aprile 2021. A sorpresa, entrambi i modelli da 13,5 e 15 pollici integrano i vecchi processori AMD Ryzen 4000 Mobile, invece dei Ryzen 5000 Mobile già disponibili al momento del lancio. In base alle indiscrezioni che circolano online, per i Surface Laptop 5 dovrebbero essere utilizzati i nuovi Ryzen 6000 Mobile, oltre alle CPU Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake).

Surface Laptop 5: possibili specifiche

I processori saranno la principale differenza rispetto agli attuali Surface Laptop 4. Per il Surface Laptop 5 con schermo PixelSense Flow da 13,5 pollici (2256×1504 pixel a 120 Hz) si prevedono le CPU Intel Core i5-1240P/i7-1280P e AMD Ryzen 5 6680U Mobile. Il Surface Laptop 5 con schermo PixelSense Flow da 15 pollici (2496×1664 pixel a 120 Hz) dovrebbe integrare le CPU Intel Core i7-1280P e AMD Ryzen 7 6980U Mobile.

La rimanente dotazione hardware per i notebook comprende 8/16/32 GB di RAM LPDDR4x, SSD da 256/512 GB e 1 TB, connettività WiFi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.1, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 per i modelli con CPU Intel), porta USB Type-A, jack audio da 3,5 millimetri, porta Surface Connect, webcam full HD con supporto Windows Hello, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, tastiera retroilluminata e batteria da 58 Wh.

Il sistema operativo sarà ovviamente Windows 11 Home. È previsto inoltre un abbonamento per 30 giorni alla suite Microsoft 365 Family. Non ci sono informazioni sui prezzi, ma dovrebbero essere simili a quelli degli attuali Surface Laptop 4, in vendita nel nostro paese dal 27 aprile 2021.