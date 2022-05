Surface Laptop Studio: c'è il refresh rate dinamico

Interessanti e importanti novità per tutti coloro che posseggono un Surface Laptop Studio oppure che intendono acquistarne uno (a questo proposito, su Amazon lo si trova spesso a prezzo scontato), in quanto Microsoft ha da poco reso disponibile un importante aggiornamento del firmware del dispositivo con cui viene introdotto il Dynamic Refresh Rate (DRR) su Windows 11, una feature che in precedenza era già in test.

Surface Laptop Studio: l’aggiornamento firmware introduce il Dynamic Refresh Rate

In principio, su Surface Laptop Studio era possibile solo impostare lo schermo a 60 Hz oppure a 120 Hz. Chiaramente, la seconda opzione offre un’esperienza di gran lunga migliore, ma tende a gravare significativamente sulla durata della batteria. La frequenza di aggiornamento dinamica, invece, regola il tutto in base alle attività svolte, in modo tale da poter sfruttare al meglio il dispositivo e visualizzare in maniera ottimizzata i contenuti sullo schermo senza però andare a impattare l’autonomia.

Per abilitare la nuova funzionalità è sufficiente accedere alla sezione “Impostazioni” di Windows 11, selezionare la voce “Sistema” nella finestra che compare sul desktop, quindi quella “Schermo”, individuare la sezione “Impostazioni schermo avanzate” e scegliere l’opzione “Dinamico (60 Hz o 120 Hz)” dal menu a tendina “Scegli una frequenza di aggiornamento”, così com’è possibile vedere pure nello screenshot annesso di seguito.

Unitamente alla novità in questione, l’aggiornamento porta in dote altri miglioramenti relativi alla stabilità del comparto grafico, all’uso del touchpad e alla stabilità di Surface Dock 2 e Slim Pen 2.

Da notare che l’update in oggetto è relativo solo e soltanto al Surface Laptop Studio. Pure il Surface Pro 8 ha ricevuto un aggiornamento del firmware questa settimana, ma non ha nulla a che vedere con il display e le sue impostazioni.

