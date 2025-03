Surfshark Alert controlla che nessuno violi i tuoi dati personali: scopri l'offerta

Navigare online in sicurezza è fondamentale, ma spesso i dati personali possono finire nelle mani sbagliate senza che ce ne accorgiamo. Con Surfshark Alert, puoi monitorare costantemente la tua sicurezza digitale e ricevere notifiche immediate in caso di violazione dei tuoi dati sensibili. Così potrai agire subito per evitare danni maggiori.

E in questo momento il tool è in eccezionale offerta al prezzo di 2,69€ al mese grazie allo sconto dell’85%, con 3 mesi extra gratis in più.

Con Surfshark Alert non dovrai più preoccuparti delle fughe di dati personali

Surfshark Alert funziona come una vera e propria sentinella digitale. Scansiona continuamente il web alla ricerca di fughe di dati che potrebbero compromettere le tue informazioni personali, come indirizzi e-mail, dati delle carte di credito e documenti d’identità. Se rileva che uno dei tuoi account o che i tuoi dati sensibili sono stati esposti, riceverai un avviso immediato.

Il servizio di monitoraggio delle e-mail ti avvisa qualora il tuo indirizzo di posta elettronica, le tue password o altri dati correlati risultino coinvolti in una violazione della sicurezza di un sito web o di un servizio online. In questo modo, puoi cambiare subito la password e proteggere i tuoi account prima che sia troppo tardi.

Anche i dati finanziari sono al sicuro con Surfshark Alert. Se i numeri della tua carta di credito vengono pubblicati in rete o finiscono nel dark web, il sistema ti invia una notifica in tempo reale. Questo ti consente di bloccare immediatamente la carta ed evitare potenziali frodi o addebiti non autorizzati.

Per quanto riguarda i documenti di identità, Alert monitora oltre 90 paesi per verificare se il tuo documento è stato esposto online. Se ciò accade, ricevi subito un avviso, permettendoti di prendere le misure necessarie per proteggere la tua identità.

Oltre alle violazioni dei dati, il tool rileva anche eventuali attacchi malware. Se un software dannoso compromette il tuo dispositivo e rende vulnerabili le tue informazioni personali, Alert ti invierà una notifica per aiutarti a evitare ulteriori rischi.

Non aspettare che sia troppo tardi: scopri subito l’offerta di Surfshark Alert e inizia a proteggere i tuoi dati personali in modo semplice e efficace.