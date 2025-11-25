Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis

Il periodo delle grandi offerte è già partito anche per Surfshark, che ha lanciato la sua promozione del Black Friday con una proposta veramente vantaggiosa: scegliendo l’abbonamento biennale, il prezzo scende fino all’88% in meno e vengono aggiunti tre mesi extra gratuiti.

Il servizio mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per navigare senza lasciare tracce, proteggere i dati sensibili e superare blocchi geografici. Vediamo nel dettaglio come funziona Surfshark.

Cosa include la VPN di Surfshark e dettagli della promo

La rete di Surfshark conta più di 4.500 server distribuiti in 100 aree del mondo, con inclusi tutti i Continenti del Globo. Le connessioni dispongono di una crittografia avanzata e possono essere attivate su un numero illimitato di dispositivi, dai telefoni ai tablet, passando per computer e smart TV, senza limiti di velocità.

Nel pacchetto sono presenti anche funzioni come il blocco per pop-up e pubblicità, il Dynamic MultiHop per instradamenti multipli e Alternative ID per creare identità digitali fittizie. Integrato c’è anche un antivirus, oltre a notifiche in tempo reale in caso di violazioni e il servizio Incogni per la rimozione automatizzata dei dati personali da database terzi.

La promozione prevede un forte ribasso sul costo dell’abbonamento: il piano Starter scende a 1,99€ al mese con la formula biennale. Disponibili anche i piani One e One+, pensati per chi necessita di una suite di sicurezza e privacy completa. Qualunque sia la scelta, l’abbonamento comprende tre mesi in più senza costi aggiuntivi, portando la copertura fino a febbraio 2028.

Dulcis in fundo, la politica “soddisfatti o rimborsati” offre 30 giorni per richiedere la restituzione totale della spesa. Per maggiori info e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito ufficiale di Surfshark.