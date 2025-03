Surfshark Antivirus ti difende da spyware e malware: bastano 2,69€/mese

La sicurezza dei tuoi dispositivi non è mai stata così importante, e con Surfshark Antivirus puoi garantirti una protezione avanzata contro spyware, malware e altre minacce informatiche.

Approfitta adesso dell’offerta speciale che ti permette di averlo a soli 2,69 euro al mese, con 85% di sconto e 3 mesi extra gratuiti.

Tutti i vantaggi di Surfshark Antivirus per la protezione informatica

Surfshark Antivirus è progettato per offrire una difesa completa e affidabile su tutti i tuoi dispositivi. Grazie ai suoi scanner in tempo reale, l’antivirus monitora continuamente le app, i file e i download, rilevando immediatamente qualsiasi minaccia durante l’installazione o l’utilizzo delle applicazioni. Non appena uno spyware o un malware tenta di infiltrarsi, il software lo blocca, mantenendo i tuoi dati sempre al sicuro.

Uno dei grandi vantaggi di Surfshark Antivirus è la sua leggerezza. Non dovrai più preoccuparti di un’app che rallenta il tuo computer, smartphone o tablet, perché questo antivirus è talmente leggero che quasi ti dimenticherai di averlo attivo. Non consuma CPU o RAM, garantendo sempre le massime prestazioni del dispositivo.

La sicurezza di Surfshark non si ferma qui: il sistema è costantemente aggiornato contro le nuove minacce informatiche, con il database dei virus che viene aggiornato ogni 3 ore. La funzione Cloud Protect lavora 24 ore su 24, individuando e bloccando le minacce zero-day, ossia quei virus appena creati che ancora non sono catalogati dai sistemi di sicurezza tradizionali.

Grazie alla protezione antimalware continua, i tuoi dispositivi sono sempre monitorati. Che tu stia navigando online, scaricando file o semplicemente utilizzando le tue app preferite, Surfshark Antivirus è al tuo fianco per evitare che un virus possa compromettere la tua sicurezza digitale.

Se desideri una protezione completa e affidabile a un prezzo irripetibile, questa è l’occasione giusta. Con soli 2,69 euro al mese, grazie all’85% di sconto e 3 mesi gratuiti, puoi garantire ai tuoi dispositivi una difesa senza compromessi. Visita subito il sito di Surfshark e scopri tutti i dettagli della promozione per navigare in tutta sicurezza.