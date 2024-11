Surfshark batte tutti: è la VPN da attivare al Black Friday (-87%)

Surfshark è la VPN da attivare in occasione del Black Friday. Grazie alla promo in corso, infatti, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro + IVA, con uno sconto dell’87%.

L’offerta si riferisce al piano di 24 mesi che include anche 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo a prezzo bloccato (e ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”).

Per sfruttare l’offerta in corso è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di Surfshark.

VPN per il Black Friday: ecco la promo di Surfshark

Surfshark è, da tempo, considerata come una delle migliori VPN sul mercato, grazie a un servizio sicuro, veloce e ricco di funzionalità. La VPN ha tutto quello che serve per navigare online con il massimo della privacy, senza limitazioni e con la possibilità di evitare censure e blocchi su base geografica.

Il servizio in questione ha la crittografia del traffico dati oltre che una politica no log per eliminare qualsiasi forma di tracciamento. Surfshark, inoltre, ha un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, in modo da poter ottenere facilmente l’IP di un altro Paese. La connessione non ha limiti di banda o di traffico dato.

Sfruttando la promo in corso, Surfshark è ora disponibile, in occasione del Black Friday, al costo di 1,99 euro + IVA. Con appena 50 centesimi in più al mese è possibile attivare la versione One che include anche l’antivirus e vari sistemi di sicurezza extra.

Le offerte di Surfshark prevedono una durata di 28 mesi con la fatturazione anticipata. Per attivare il servizio è sufficiente una spesa di 67,98 euro per una spesa mensile effettiva, IVA inclusa, di circa 2,42 euro al mese.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.