Surfshark chiude il mese di febbraio in bellezza: c'è lo sconto dell'87%

Surfshark ha scelto di chiudere il mese di febbraio in bellezza offrendo fino all’87% di sconto sui piani VPN della durata di due anni. Nell’ambito dell’ultima promozione, i prezzi partono da 1,99 euro al mese, con in più il beneficio di tre mesi extra di servizio in regalo.

Negli ultimi anni Surfshark si è guadagnato il titolo di uno dei migliori fornitori VPN presenti sul mercato, regalando ai suoi utenti una connessione veloce e affidabile nello stesso tempo, pur mantenendo un prezzo altamente concorrenziale, a maggior ragione se confrontato con quello delle VPN oggi disponibili sul mercato.

VPN rapida per dispositivi illimitati

La velocità dei server VPN di Surfshark è un elemento indispensabile per quanti sono soliti fruire del servizio di rete privata virtuale per eventi sportivi in streaming, serie tv e gaming con i propri amici. A questo, poi, si aggiunge la possibilità di usare un singolo abbonamento su un numero illimitato di dispositivi, quando la concorrenza di solito si ferma a un massimo di 10 device in contemporanea.

Ulteriori vantaggi proposti dai vari pacchetti di Surfshark sono la protezione da virus e malware, la riduzione del rischio di incappare in truffe e spam, nonché il blocco di annunci pubblicitari sui siti web e il tracciamento dei dati.

Detto questo, vediamo come cambiano i prezzi dei piani di due anni dopo l’offerta di febbraio di Surfshark:

1,99 euro al mese: piano Starter , a cui si aggiungono 3 mesi extra, per un importo complessivo di 53,73 euro per i primi 27 mesi (87% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, a cui si aggiungono 3 mesi extra, per un importo complessivo di 53,73 euro per i primi 27 mesi (87% di sconto rispetto al prezzo di listino) 2,49 euro al mese: piano One , a cui si aggiungono 3 mesi extra, per un importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi (86% di sconto rispetto al prezzo di listino)

, a cui si aggiungono 3 mesi extra, per un importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi (86% di sconto rispetto al prezzo di listino) 4,19 euro al mese: piano One+, a cui si aggiungono 3 mesi extra, per un porto complessivo di 113,13 euro per i primi 27 mesi (80% di sconto rispetto al prezzo di listino)