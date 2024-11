Surfshark, con una promo così non puoi non averla: VPN a MENO di 2 euro

Anche SurfsharkVPN sale sul carro delle promozioni legate al Black Friday, con una promozione che – se ancora non ce l’hai – ti farà seriamente valutare l’acquisto di una VPN: per un tempo limitato, infatti, potrai abbonarti a soli 1,99 euro al mese; riceverai anche 4 mesi extra INCLUSI nel pacchetto. Andiamo quindi ad analizzare i vantaggi della promo.

Perché scegliere SurfsharkVPN?

Navigare senza una VPN equivale a lasciare la porta di casa aperta. Phishing e truffe, siti web poco sicuri, tracker, malintenzionati, tutte potenziali minacce che potrebbero mettere le mani sui tuoi dati. Qual è il ruolo di una VPN? Servizi di questo genere mascherano il tuo indirizzo IP e nascondono virtualmente le tue informazioni attraverso un tunnel criptato.

Ma non tutte le VPN sono uguali: Surfshark si distingue infatti per affidabilità, innovazione e facilità d’uso. I vantaggi sono innumerevoli e parlano davvero da sé: con un solo abbonamento potrai collegare dispositivi illimitati, inoltre la configurazione è semplice e intuitiva, alla portata di tutti. Tra le funzionalità esclusive, segnaliamo Surfshark Antivirus e il pratico Ad Blocker che offrono protezione antimalware, blocco degli annunci e dei tracker.

Inoltre, SurfsharkVPN aderisce a una rigorosa politica no-log, attraverso server basati su una sola RAM. Cosa significa? Che nessuna informazione viene registrata o conservata. Inoltre, la piattaforma utilizza crittografia avanzata e protocolli VPN affidabili per proteggere i tuoi dati, il tutto affiancato dalla tecnologia Nexus: anziché passare attraverso un tunnel, il tuo traffico Internet viene instradato per una rete di server. Ciò significa più sicurezza e velocità rispetto alle VPN tradizionali.

La migliore offerta Black Friday: da 1,99 euro al mese

Ma passiamo al piatto forte: l’offerta Black Friday di SurfsharkVPN. Abbonandoti online al piano biennale Surfshark Starter, riceverai uno sconto dell’87%. Da 4,72 euro, il costo mensile crolla a soli 1,99 euro al mese, con ben 4 mesi extra inclusi. Per chi cerca il massimo della sicurezza, Surfshark propone Surfshark One – un bundle di protezione completo che combina la VPN con strumenti avanzati. È disponibile, sempre in offerta, a soli 2,49 euro al mese con uno sconto dell’86%.

Qualsiasi sia l’abbonamento scelto, SurfsharkVPN ti permette di provare il servizio senza rischi grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati: se, dopo 30 giorni, non dovessi trovarti bene con la VPN, verrai rimborsato dell’intero importo speso. Approfittane prima che sia troppo tardi, abbonati online per risparmiare in occasione del Black Friday.