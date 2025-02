Surfshark: l’adblocker CleanWeb con l'86% di sconto a 2,19€ al mese

Surfshark, il popolare servizio VPN, può essere un valido aiuto anche contro annunci pubblicitari fastidiosi, pop-up intrusivi e tracciamenti nascosti. Questi possono rendere l’esperienza di navigazione un incubo, rallentando le pagine e compromettendo la privacy. Oltre a disturbare la fruizione dei contenuti, molti banner pubblicitari raccolgono dati personali senza il consenso degli utenti, esponendoli a potenziali rischi per la sicurezza online.

Per mettere fine a questo problema, il provider in questione ha sviluppato CleanWeb, un potente adblocker incluso nel piano Surfshark Starter, che blocca pubblicità, tracker e malware, migliorando le prestazioni del browser e la sicurezza della connessione. Grazie a una promozione speciale, è possibile attivare il piano biennale di Surfshark a soli 2,19€ al mese, beneficiando di un risparmio dell’86% e ottenendo 3 mesi extra gratuiti.

Navigazione senza interruzioni con CleanWeb di Surfshark

CleanWeb non è un semplice blocco pubblicitario: è una soluzione avanzata per proteggere la tua privacy online e ottimizzare la velocità di caricamento dei siti. Eliminando gli annunci invadenti, impedisce anche il tracciamento delle attività web da parte delle piattaforme pubblicitarie, proteggendoti da eventuali malware nascosti nei banner.

Questa tecnologia permette di ridurre il consumo di dati e migliorare la stabilità della connessione, un vantaggio fondamentale per chi naviga su dispositivi mobili o reti più lente. Inoltre, CleanWeb è disponibile come estensione per Chrome, Firefox ed Edge, oltre che nell’app Surfshark, garantendo protezione ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Per ottenere questa soluzione completa, basta scegliere il piano Surfshark Starter, che include non solo CleanWeb, ma anche una VPN sicura e molte altre funzionalità di protezione digitale.

Per un periodo limitato, questa offerta consente di accedere a Surfshark a soli 2,19€ al mese, con 86% di sconto sul piano biennale e 3 mesi extra gratuiti. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza online: attiva subito l’offerta sul sito ufficiale di Surfshark e naviga senza interruzioni, più veloce e in totale sicurezza.