Surfshark offerta: a soli 2,19 € al mese (86% di sconto) e con garanzia di rimborso

L’offerta proposta da Surfshark in queste ore mette a disposizione una delle migliori VPN in circolazione ad un prezzo sensazionale. Grazie a questa promo avrai la possibilità di affidare la tua privacy e sicurezza online ad uno scudo impenetrabile. In questo momento il piano biennale Surfshark Starter è in sconto dell’86% al prezzo di 2,19 € al mese. E c’è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento, ideale per provare tutte le funzionalità premium e vedere se fanno al caso proprio. Davvero notevole, non è vero?

Tutti i vantaggi dell’offerta di Surfshark

Non è un modo di dire: stiamo davvero parlando di una delle migliori reti virtuali private del 2024. Tra le sue caratteristiche annoveriamo:

crittografia AES-256 di livello militare (nessuno potrà vedere le tue attività online);

politica no-log rigorosa (non ci saranno tracce della tua navigazione);

modifica indirizzo IP, spostandolo virtualmente in un altro Paese;

network di migliaia di server sparsi ovunque nel mondo;

blocco degli annunci e cookie pop-up blocker.

E non è finita qui, visto che con 50 centestimi in più è possibile acquistare il piano superiore, ovvero Surfshark One, che in più offre anche un ottimo antivirus per proteggersi da ogni minaccia presente nel web.

Da menzionare infine che tutti i piani di Surfshark VPN consentono di utilizzare il servizio su più dispositivi, dal PC allo smartphone e tablet. Una protezione completa insomma, che garantisce sicurezza e flessibilità ad un prezzo veramente conveniente. Per attivare l’offerta di Surfshark basta semplicemente andare sul sito ufficiale di Surfshark e sottoscrivere l’abbonamento più in linea con le proprie esigenze. Da notare che nella promo sono compresi anche 3 mesi extra gratis: dunque 27 mesi e non 24. Non tergiversare troppo però: questa promo potrebbe terminare da un momento all’altro.