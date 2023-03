Surfshark offre solo protocolli VPN sicuri, ecco perché è importante

Quando si è in procinto di scegliere una Virtual Private Network, sono diversi i parametri da valutare.

Per chi ha come priorità la sicurezza e la privacy online, i protocolli di sicurezza utilizzati da tali provider sono fondamentali.

Di fatto, scegliere un’azienda che non garantisce un alto standard in questo ambito, rende quasi del tutto inutile la VPN. Attraverso il tipo di protocollo scelto, infatti, è possibile rendere pressoché impossibile per chiunque intromettersi nella connessione dati in entrata/uscita.

Dunque, sotto questo punto di vista specifico, quale provider andrebbe scelto?

Surfshark ha risolto questo problema in maniera molto intelligente, ovvero proponendo ai suoi clienti tutte e tre le principali soluzioni per quanto concerne i protocolli di sicurezza.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Protocolli di sicurezza? Surfshark ti offre i migliori attualmente in circolazione

Questa VPN, una delle più note a livello mondiale, offre diverse alternative per quanto concerne i protocolli.

WireGuard, per esempio, rappresenta la soluzione più moderna e sicura. Per chi invece vuole prediligere la velocità e l’utilizzo di dispositivi mobile può optare per un sistema specifico come quello offerto da IKEv2. Infine, è possibile anche affidarsi all’alternativa open-source, ad alto tasso di affidabilità, ovvero OpenVPN.

Di certo, la disponibilità di diversi protocolli non è l’unico vantaggio di Surfshark.

Stiamo parlando di un provider che, per esempio, consente di utilizzare un singolo account su un numero illimitato di dispositivi. La severa politica no-log e l’autenticazione a due fattori, invece, sono fattori che incrementano la sicurezza dell’utente.

A livello di prestazioni, Surfshark non ha molta concorrenza sulla pizza: grazie a ben 3.200 server ultra-veloci sparsi in 100 paesi, l’infrastruttura di questo provider risulta una delle più ampie.

A rendere il tutto ancora più interessante sono le attuali promozioni legate a questa VPN.

Con la sottoscrizione da 24 mesi infatti, oltre a ottenerne 2 ulteriori gratis in più, è possibile ottenere uno sconto dell’82%.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark per appena 2,30 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.