Surfshark One: niente più pericoli nel web con antivirus + VPN

“Niente più pericoli nel web!”. Sarebbe bello se un giorno venisse annunciato da qualche fonte ufficiale. Il problema è che difficilmente accadrà. Quindi, meglio continuare con la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza online. Sta sortendo l’effetto sperato? A giudicare dalle offerte che arrivano da diverse aziende e dalla risposta positiva degli utenti, sembra di sì. I pacchetti non sono più quelli di una volta, che contenevano soltanto l’antivirus, ma sono più strutturati per consentire agli utenti di proteggere non solo di dispositivi, ma anche dati di navigazione, privacy e anonimato.

Uno di questi pacchetti è Surfshark One, che combina diverse tecnologie avanzate per offrire una suite completa di protezione. Parliamo di un bundle che, al prezzo scontato di 2,69 euro al mese (se ti abboni per due anni), include anche tre mesi extra gratuiti e la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Niente più pericoli nel web con il bundle Surfshark One

La connessione alla rete da parte degli utenti è costante, quindi la protezione dei propri dati non è più l’opzione del passato, ma un obbligo. Surfshark One è la risposta a questa necessità.

Nel pacchetto è presente ovviamente la VPN con blocco degli annunci e dei cookie. Interessante è la funzionalità Alternative ID, che genera un’identità fittizia ed email temporanee per registrarsi in sicurezza a nuovi servizi.

L’antivirus è attivo 24/7, garantendo adeguata protezione contro malware e altre minacce. Ci sono anche gli avvisi in tempo reale in caso di violazioni email, documenti personali o carte di credito, e la protezione della webcam da violazioni non autorizzate.

Tutto questo con lo sconto dell’83%. Per due anni, il prezzo equivale a 2,69 euro al mese, con l’aggiunta di 3 mesi gratis. Insomma, niente più pericoli nel web con Surfshark One!