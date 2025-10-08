 Surfshark: un solo account, dispositivi illimitati
Surfshark offre connessioni rapide, dispositivi illimitati e protezione completa con antivirus, ad blocker e monitoraggio dati. Da 1,99 €/mese con 3 mesi extra inclusi.
Ogni click lascia una traccia, ma con Surfshark proteggi la tua identità digitale e navigare senza confini con una VPN ultraveloce, sicura e facile da usare. A soli 1,99 € al mese, con 3 mesi extra gratuiti, ottieni una VPN, protezione da virus e malware, blocco di annunci e tracker, e la libertà di connettere dispositivi illimitati. Tutto ciò che ti serve per muoverti online in modo anonimo e protetto — ovunque tu sia.

Proteggi la tua privacy con Surfshark

Sicurezza digitale completa, in un’unica app

Vuoi guardare la tua serie preferita mentre sei in viaggio all’estero, lavorare in sicurezza da un Wi-Fi pubblico o evitare che siti e inserzionisti traccino ogni tua mossa online? Con Surfshark VPN puoi farlo in totale libertà.

Il pacchetto Surfshark One combina velocità, protezione e semplicità in un’unica soluzione. Oltre alla VPN ultraveloce (640 Mbps, secondo i test TechRadar), include:

  • Antivirus integrato per difendere i dispositivi da virus, malware e ransomware;

  • Blocco di annunci e tracker per navigare senza distrazioni;

  • Alert, che ti avvisa in caso di violazione dei tuoi dati personali;

  • Alternative ID, per creare identità digitali alternative e proteggere la tua e-mail principale dallo spam.

Il tutto con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Connesso ovunque, senza limiti

Con una rete di oltre 3.200 server RAM-based distribuiti in 100 Paesi, Surfshark garantisce connessioni stabili, sicure e ad alta velocità su qualsiasi dispositivo:
Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Fire TV, Chrome, Firefox, Edge, Playstation e Xbox.

Un solo abbonamento è sufficiente per proteggere tutta la famiglia, senza limiti di connessioni simultanee.

Prezzo imbattibile

Il pacchetto Surfshark Starter parte da 1,99 € al mese (invece di 5,63 €) e include 3 mesi extra gratuiti. Per una protezione totale puoi scegliere i piani One o One+, che aggiungono strumenti avanzati di cybersecurity e gestione dell’identità.

Un’unica app, zero pensieri

Facile da installare, intuitiva da usare e compatibile con ogni sistema operativo: Surfshark è la scelta perfetta per chi vuole navigare in libertà, eliminare la pubblicità invadente e proteggere i propri dati personali con un solo clic.

Per conoscere l’offerta completa di Surfshark VPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Costa meno di 5€ al mese e ti protegge da tutto: ExpressVPN al 68% di sconto

Privacy online su tutti i dispositivi: basta 1 euro al mese

Surfshark VPN, connessione super sicura a meno di 2 euro al mese

Con TotalAV antivirus+VPN per massima protezione e privacy, a solo 1,59€/mese

