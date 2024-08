Surfshark VPN: il piano di due anni è in sconto dell'86%

Sul sito ufficiale di Surfshark è in corso l’offerta di fine estate per i piani di due anni. Grazie alla nuova promozione disponibile, infatti, gli utenti possono attivare il piano della durata di 24 mesi al prezzo di 2,19 euro al mese, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo e un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Tutti i piani di Surfshark VPN beneficiano del servizio di VPN sicura, a cui si aggiungono gli strumenti proprietari per bloccare gli annunci presenti nei siti web e i cookie. Selezionando il piano One, è inoltre possibile fare affidamento su una soluzione all-inclusive che prevede anche la protezione antivirus attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L’ultima offerta estiva di Surfshark VPN

Facendo un rapido riepilogo, ecco l’offerta estiva di Surfshark nel dettaglio:

Starter : 2,19 euro al mese per 24 mesi (+ 3 mesi extra)

: 2,19 euro al mese per 24 mesi (+ 3 mesi extra) One : 2,69 euro al mese per 24 mesi (+ 3 mesi extra)

: 2,69 euro al mese per 24 mesi (+ 3 mesi extra) One+: 4,29 euro al mese per 24 mesi (+ 3 mesi extra)

Se si è interessati al solo servizio VPN, la scelta ideale è il piano Starter, disponibile in promozione a 2,19 euro al mese per 24 mesi. Tutti e tre i piani, incluso dunque anche quello più economico, beneficiano inoltre di 3 mesi extra in regalo.

Se invece si è orientati verso una soluzione completa sia sul piano della sicurezza che della privacy online, la scelta ideale è Surfshark One. In offerta a 2,69 euro al mese per i primi due anni, include oltre alla VPN anche un potente sistema antivirus attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimane.

C’è infine il piano One+, disponibile in promo a 4,29 euro al mese per 24 mesi. In aggiunta al piano One, One+ aggiunge i servizi di rimozione dei dati dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone (vale a dire il servizio Incogni, che preso singolarmente costa oltre 10 euro).

L’offerta in corso sui piani appena citati è disponibile su questa pagina dedicata del sito Surfshark.