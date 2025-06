Surfshark VPN protegge la tua connessione in viaggio: ora in offerta

Se stai per partire per una vacanza e conti di connetterti a Internet da aeroporti, hotel o bar, fai attenzione: i Wi-Fi pubblici sono uno dei bersagli preferiti dagli hacker. Ma con Surfshark VPN, puoi mettere al sicuro tutti i tuoi dati personali in un clic.

E oggi puoi farlo a un prezzo mini: solo 1,99€ al mese per due anni, con 3 mesi aggiuntivi gratis e fino all’87% di sconto. L’offerta include anche 30 giorni di rimborso garantito. Una soluzione semplice, economica e potente per navigare ovunque in piena sicurezza.

Perché attivare Surfshark prima di partire: sicurezza totale anche in viaggio

Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica senza protezioni equivale a lasciare le chiavi di casa appese alla porta. Un utente malintenzionato può intercettare traffico, password, foto, dati bancari… tutto. Surfshark evita tutto questo grazie a una connessione criptata, che nasconde il tuo indirizzo IP e protegge ogni attività sul web.

Configurarla è semplicissimo: ti abboni, scarichi l’app (disponibile su tutti i sistemi), accedi e scegli il server. Da quel momento navighi in sicurezza, ovunque ti trovi. Ma Surfshark è molto più di una VPN base:

Dynamic MultiHop : una doppia VPN che cifra i tuoi dati due volte, per la massima privacy;

: una doppia VPN che cifra i tuoi dati due volte, per la massima privacy; Ad Blocker integrato : addio pubblicità invadenti e contenuti malevoli;

: addio pubblicità invadenti e contenuti malevoli; Blocco dei cookie pop-up : meno tracciamento, più velocità e leggerezza nella navigazione;

: meno tracciamento, più velocità e leggerezza nella navigazione; Dispositivi illimitati : con un solo account puoi proteggere smartphone, PC, tablet, Smart TV… senza limiti;

: con un solo account puoi proteggere smartphone, PC, tablet, Smart TV… senza limiti; Streaming globale: accedi a cataloghi Netflix e piattaforme estere senza geoblocking.

Che tu stia pianificando un weekend in Europa o un viaggio oltre oceano, con Surfshark sei coperto su tutti i fronti. Attiva ora l’offerta, prima che scada: 1,99€ al mese + 3 mesi gratis e nessun limite di dispositivi. Così anche in vacanza, navigherai libero, veloce e protetto.