Dopo aver annunciato le date di congelamento progressivo dello sviluppo per Debian 13, la prossima versione della distribuzione Linux attesa per l’uscita entro agosto, gli sviluppatori hanno ora svelato il nome in codice di Debian 15, una futura versione che succederà a Debian 14 Forky, per cui si sa chiaramente ancora poco, se non nulla, in termini di possibili novità o cambiamenti.

Debian 15: gli sviluppatori svelano il nome in codice

Debian 15 prenderà il nome di Duke e, come per le altre versioni, seguirà un regime di rilascio di due anni, per essere disponibile nel 2029, dopo che nel 2027 sarà stato rilasciata la versione 14. La scelta del nome in codice rispetta la tradizione delle precedenti versioni nel seguire i personaggi appartenenti a Toy Story, in questo caso viene infatti riferimento a Duke Carboom di Toy Story 4.

Tuttavia, questa futura versione del sistema operativo è ovviamente ancora molto lontana e gli sviluppatori sono mpegnati nello sviluppo della prossima versione. Attualmente stanno per essere congelate le attività dello sviluppo, un’azione che viene solitamente fatta quando una nuova versione dell’ambiente desktop è ormai vicina all’uscita in versione stabile. L’ultimo congelamento avverrà nel mese di maggio, precedendo l’uscita definitiva della versione 13 ad agosto.

Per quanto riguarda le funzionalità di Debian 13, la nuova versione farà innanzitutto uso di tmpfs, un file system moderno e ormai usato in molte altre distribuzioni Linux, che consente di gestire in maniera efficiente i file temporanei, grazie a funzionalità di eliminazione automatica e alla memorizzazione della cartella dei file temporanei direttamente nella RAM: quest’ultimo accorgimento consente di velocizzare nettamente l’accesso e ridurre l’usura della memoria persistente.

A parte ciò, vengono aggiornati i pacchetti e i componenti, oltre al software incluso come LibreOffice, che passa alla versione 7.4 e GNUcash alla versione 4.13. Viene anche reintrodotto il supporto SecureBoot ad ARM64, permettendo agli utenti di sfruttare appieno le funzionalità di sicurezza dei loro dispositivi. Inoltre, gli sviluppatori hanno anche svelato quello che sarà lo sfondo predefinito del tema, realizzato da un vincitore di un concorso ufficiale.