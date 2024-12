Svelato lo sfondo predefinito di Debian 13 Trixie

Gli sviluppatori della distribuzione Linux hanno da poco svelato quello che sarà lo sfondo predefinito di Debian 13 Trixie, ovvero la prossima versione del sistema attesa per il rilascio nel 2025. Lo sfondo è stato realizzato da un utente che ha vinto un concorso indetto dagli sviluppatori nel mese di settembre, con conclusione nella metà del mese di novembre. Il vincitore è quindi stato annunciato giusto ieri.

Debian 13 Trixie: ecco come sarà lo sfondo predefinito

Lo sfondo di Debian 13 Trixie, realizzato dall’utente che ha vinto il concorso organizzato dagli sviluppatori, prende il nome di “Ceratopsian”. Nella realizzazione, l’utente si è ispirato proprio al personaggio Trixie di Toy Story, come si può anche notare dalle tonalità. Inoltre è influenzato da un precedente tema chiamato “futurePrototype”, creato da un altro utente per Debian 10 Buster.

Lo sfondo “Ceratopsian” sarà utilizzato per il desktop, oltre che per la schermata di login, ma anche per il programma di installazione, la schermata iniziale di avvio Plymouth, il boot loader GRUB, Syslinux/Isolinux, oltre che come banner per il sito web, il blog e la wiki di Debian.

Per la realizzazione dello sfondo, che sarà utilizzato in Debian 13, l’utente ha fatto uso di carta e matita, senza servirsi di alcuno strumento digitale se non lo scanner per digitalizzare la sua opera d’arte con Inkscape e inviarla al concorso, che poi ha vinto.

La nuova versione della distribuzione è attualmente basata, nella sua versione sviluppo, su Linux 6.11, ma considerato il rilascio previsto per il prossimo anno, gli sviluppatori opteranno sicuramente per il più recente Linux 6.12, anche per via del fatto che si tratterà dell’ultima versione di tipologia LTS (Long Term Service), per garantire un supporto a lungo termine per un totale di due anni.

Lo sfondo è visibile ad alta risoluzione e scaricabile dalla pagina ufficiale dedicata.

Debian 13 Trixie farà inoltre uso di tmpfs, adeguandosi alle altre distribuzioni per gestire in maniera più efficiente i file temporanei su disco.