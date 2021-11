Sync Cloud: piano Solo Basic con 2 TB a 8 Dollari al mese

Siete alla ricerca di una piattaforma d’archiviazione cloud affidabile ed economica? Non volete affidarvi alle soluzioni proposte da colossi come Google e Microsoft e preferite servizi alternativi? Sync è uno di questi, frutto del lavoro dell’omonima società canadese e proposto in ben tre piani differenti per utenti singoli. Oltre al servizio gratuito, troverete anche Solo Basic a 8 Dollari al mese e Solo Professional a 20 Dollari al mese.

Sync Cloud: cosa offre e prezzi

Sync Cloud è un ottimo servizio che, già nel piano base gratuito, offre funzionalità quasi pari ai piani a pagamento, soltanto con qualche limitazione per quanto riguarda archiviazione e condivisione di file. Di conseguenza, i piani Solo Basic e Professional di Sync sono l’ideale per coloro che necessitano di massima affidabilità e servizio completo.

Nel caso di Solo Basic è possibile accedere, pagando 8 Dollari al mese per un anno intero, a 2 TB di archiviazione e trasferimento illimitato di dati con altri utenti dal cloud. I dati verranno, oltretutto, protetti con crittografia end-to-end e non ci sarà alcun tracking da terze parti. I file cancellati potranno essere recuperati, a patto che non siano passati più di 180 giorni dalla loro rimozione dal cloud. In aggiunta, troverete controlli avanzati per proteggere i dati da ransomware e gestire i permessi dati ad altri utenti che accederanno alla piattaforma per scaricare file.

Solo Professional, invece, offre molto di più: oltre alle funzionalità dette sopra, troviamo la disponibilità di 6 TB di archiviazione, il certificato HIPAA per la protezione di file sensibili legati alla salute personale, la possibilità di recuperare file cancellati nei 365 giorni precedenti, ma anche di sostituire il logo di Sync con quello personale o aziendale. In questo caso, come anticipato in apertura, il prezzo è pari a 20 Dollari al mese da pagare in soluzione annuale.

Tra i metodi di pagamento supportati ci sono PayPal, carte di credito e Bitcoin, senza costi aggiuntivi nascosti. Sebbene ci sia la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”, il consiglio è quello di provare Sync con piano gratuito prima di procedere con l’acquisto.