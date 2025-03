Tablet Android per lo streaming: il bundle Blackview è in offerta

Ecco l’offerta giusta per te se stai cercando un tablet perfetto per lo streaming di film, serie TV, eventi sportivi, show e video dalle piattaforme social: è Blackview Tab 60 Pro. Dal design sottile e leggero, è stato progettato proprio per questo, per garantire un’esperienza di intrattenimento senza compromessi. Oggi lo puoi in forte sconto, in bundle con alcuni accessori come vedremo più avanti.

Il bundle del tablet Blackview Tab 60 Pro in sconto

È basato sul sistema operativo Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche può contare su un display da 10,1 pollici con risoluzione HD+, processore octa core Unisoc T606, 12 GB di RAM (4+8 di espansione), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB), connettività 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo e batteria da 7.700 mAh con autonomia elevata. Trovi altre informazioni nella pagina dell’e-commerce relativa al dispositivo.

È un’offerta a tempo che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Se sei interessato, ti consigliamo dunque di approfittarne ora. Il risparmio è notevole e ti permette di acquistare il tablet Blackview Tab 60 Pro al prezzo finale di soli 119 euro, nel bundle che include l’alimentatore, il cavo per la ricarica, il vetro di protezione per lo schermo e la custodia che all’occorrenza può essere utilizzata anche per mantenerlo inclinato.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente della spedizione attraverso la sua rete logistica, per un’affidabilità senza compromessi.