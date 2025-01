Tablet Android per lo streaming in sconto a 99€: è DOOGEE U11

Perfetto per lo streaming, DOOGEE U11 è in forte sconto su Amazon. È un tablet Android da 11 pollici che garantisce un’esperienza multimediale di alto livello, animato da un buon comparto hardware e proposto al prezzo di soli 99 euro grazie alla promozione in corso. Volendo è possibile associarlo a una tastiera wireless per trasformarlo in un piccolo notebook.

DOOGEE U11, il tablet perfetto per lo streaming

Nulla è lasciato al caso sul fronte del design, con uno spessore di soli 7,9 millimetri e un peso contenuto che permettono di portalo ovunque comodamente. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5. Di seguito le specifiche tecniche principali, per saperne di più rimandiamo alla scheda completa.

Display da 11 pollici con risoluzione HD;

processore octa core Unisoc T606;

16 GB di RAM (4+12 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna;

slot per microSD fino a 2 TB;

fotocamere posteriore e anteriore da 13 e 5 megapixel;

altoparlanti stereo e jack per le cuffie;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, GPS;

batteria da 8.580 mAh con autonomia elevata;

sistema operativo Android con accesso a Google Play.

L’offerta a tempo di oggi propone il tablet DOOGEE U11 al prezzo finale di soli 99 euro, in forte sconto rispetto al listino ufficiale alle migliori promozioni recenti. Scegli il colore che preferisci tra Nero, Grigio e Blu, la spesa non cambia.

Se decidi di ordinarlo subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Aggiungiamo infine che la spedizione è a carico di Amazon, effettuata attraverso la rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.