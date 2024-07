Tablet con Android 14, 18/256GB e potenza SUPREMA: un gioiello (-60%)

Un tablet che ha una forza spaventosa per poter soddisfare ogni tua voglia. Svago? Fai pure. Studio? E chi ti ferma. Blackview ha creato un vero portento che non conosce limiti e che anche solo in termini di memoria, supera la media del mercato a passo leggero. 256GB di memoria, sistema Android e display di qualità stellare. Un gioiello sotto tutti i punti di vista.

In grosso modo ti ho detto già le sue caratteristiche principali. Ora è tempo di scoprire che disponibile con uno sconto del 60% proprio su Amazon. Se sei interessato e vuoi concludere un affare, collegati al volo e fallo tuo a 199,99€ con un click.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tablet Blackview con tutto al posto giusto

Vale la spesa questo tablet. Semplice ma con una potenza così elevata da offrirti un utilizzo fluido e comodo tutte le volte che vuoi. Rispetto a molti altri modelli che sono in commercio, infatti, le sue caratteristiche tecniche gli consentono di rimanere ben arzillo nel tempo.

Il display da 11 pollici è un piccolo spettacolo per i tuoi occhi. Invece di strizzarli davanti allo schermo dello smartphone, goditi uno spazio con risoluzione 2K e colori vividi e realistici per guardare contenuti streaming o giocare ai tuoi titoli mobile preferiti o ancora, semplicemente navigare nei social che ami di più.

Hai a disposizione 18GB di RAM, 256GB di memoria e tante piccole caratteristiche che lo rendono completo sotto tutti i punti di vista. Bluetooth, doppia fotocamera (frontale e posteriore), una batteria quasi da 9000mAh per un’autonomia che ti porta al giorno dopo.

Insomma, in confezione trovi anche pellicola e cover protettiva oltre al caricatore.

Come dirgli di no? Collegati al volo su Amazon dove questo magnifico tablet di Blackview è disponibile a soli 199,99€ con sconto del 60%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.