Tablet Lenovo con pennino in OFFERTA: perfetto per lo streaming

Ti segnaliamo l’ottima offerta di Amazon su Lenovo Tab M11, il tablet con design e caratteristiche che lo rendono perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali, ma non solo. Puoi scegliere tra la versione Wi-Fi e quella dotata di connettività 4G-LTE se hai bisogno di accedere a Internet quando sei in movimento. Per entrambe c’è il pennino incluso, utile per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo.

Il tablet Lenovo Tab M11 da 11 pollici con Android

Integra un display da 11 pollici in alta risoluzione (Full HD+), il processore MediaTek Helio G88 per prestazioni all’altezza delle aspettative, gli altoparlanti con Dolby Atmos per un comparto audio coinvolgente, slot microSD, jack audio, fotocamere anteriore e posteriore, design sottile e batteria con autonomia elevata. Puoi scaricare e installare tutte le applicazioni che desideri dalla piattaforma Play Store di Google. Il sistema operativo è Android. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per saperne di più.

La versione Wi-Fi del tablet Lenovo Tab M11 con 8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB è in sconto al prezzo di 199 euro (invece di 249 euro come da listino ufficiale), mentre quella dotata di connettività 4G-LTE per l’accesso a Internet in mobilità è in offerta a tempo a 219 euro (invece di 279 euro).

Per entrambi i modelli, vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani se effettui subito l’ordine. La colorazione è Seafoam Green, quella visibile in queste immagini. Inoltre, come anticipato, il pennino è in dotazione (la custodia è opzionale e acquistabile separatamente).