Taglia la bolletta di luce e gas con la nuova offerta Octopus

Se dopo la prima bolletta luce e gas del nuovo anno ti sei accorto che il prezzo è aumentato ancora rispetto al 2024, hai la possibilità di cambiare offerta selezionando la tariffa più adatta alle tue esigenze. Tra le proposte più interessanti nelle ultime settimane segnaliamo quella di Octopus Energy, che con la sua Octopus Fissa 12M offre una tariffa vantaggiosa sia sulla luce che sul gas con costo della materia prima bloccato per 12 mesi.

Luce 100% rinnovabile e offerte senza vincoli né penali sono i due elementi distintivi di Octopus Energy, compagnia energetica nata 9 anni fa nel Regno Unito con l’obiettivo di rendere l’energia rinnovabile accessibile al più alto numero di utenti sfruttando la tecnologia.

L’offerta luce e gas di Octopus Energy

La nuova offerta della compagnia energetica Octopus Energy prevede da una parte un costo per la materia prima Luce di 0,1342 €/kWh e 108 euro in un anno per la commercializzazione, dall’altra un costo per la materia prima Gas di 0,52 €/Smc, mantenendo i costi di commercializzazione a 108 euro per un anno.

Detto che il costo della materia prima rimane bloccato per 12 mesi, Octopus conferma che sia la potenza del contatore luce sia la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto attuale. Dopo l’attivazione, invece, il titolare della fornitura può richiedere la modifica dell’una e/o dell’altra.

Al termine dei primi 12 mesi, si può scegliere di nuovo la tariffa più conveniente, optando per la tariffa Fissa o quella Flex, così da ottenere un ulteriore risparmio dopo il primo anno.

Per quanto riguarda invece gli altri costi in bolletta, indipendenti dal fornitore Octopus Energy, occorre prendere in considerazione quelli legati agli oneri di sistema e regolazione, le imposte, e il trasporto e la gestione del contatore.

La promozione di Octopus Energy legata all’offerta Octopus Fissa 12M è valida fino al 29 gennaio: l’attivazione avviene direttamente online sul sito di Octopus.