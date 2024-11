Tails 6.10 aggiorna Tor Browser e Thunderbird

Tails, la distribuzione Linux pensata per la privacy totale e la protezione dei dati personali, si è da poco aggiornata alla versione 6.10 con novità che interessano gli strumenti integrati e le principali applicazioni preinstallate, come Tor Browser e il client mail Thunderbird.

Pensato per la protezione totale dei dati personali, questa distribuzione integra strumenti e funzioni apposite per mantenere l’anonimato totale e impedire qualsivoglia forma di tracciamento durante la navigazione in rete.

Tails 6.10: i cambiamenti principali della nuova versione

Come anticipato inizialmente, Tails 6.10 aggiorna innanzitutto alcuni software principali come Tor Browser, che ora viene portato alla versione 14.0.3, dotata delle ultime patch di sicurezza e di un’esperienza utente migliorata per quanto riguarda la navigazione. Insieme al browser viene anche aggiornato il client mail Thunderbird alla versione 128.4.3.

Oltre a ciò, vengono corretti diversi problemi che interessavano alcuni strumenti integrati come il supporto al portafogli hardware Trezor, ora ripristinato in Electrum, utile ad alcuni utenti per la gestione delle criptovalute. Viene poi risolto un altro bug il quale impediva al dekstop del sistema di aprirsi nel caso in cui la propria configurazione hardware avesse poca memoria RAM: la nuova correzione permette ora un funzionamento corretto e fluido anche sui PC con un quantitativo di RAM limitato.

Sempre su Thunderbird, Tails 6.10 ha ora disattivato la raccolta per la telemetria dei dati, mantenendo l’impegno nei confronti della privacy e garantendo che i dati degli utenti non vengano condivisi senza consenso.

Chi fa già uso del sistema nel proprio PC, può ricevere la nuova versione attraverso la funzione di aggiornamento automatico o, nel caso in cui sia necessario, è anche possibile eseguire la procedura di aggiornamento manuale tramite la guida apposita resa disponibile dagli stessi sviluppatori della distribuzione.

Tutti i cambiamenti di Tails 6.10 sono elencati al completo nella lista condivisa nell’annuncio di rilascio, mentre il download del sistema è possibile nella sezione dedicata della pagina ufficiale.