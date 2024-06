Tails 6.4 si aggiorna rafforzando la crittografia

Tails 6.4, la distribuzione Linux pensata per la privacy totale, è stata oggi rilasciata in una nuova versione stabile che apporta delle novità alla sicurezza, nello specifico alla crittografia. Questa edizione, oltre a far uso di kernel GNU/Linux, è basata su Debian ed impedisce la raccolta non autorizzata dei propri dati personali durante la navigazione e l’utilizzo di applicativi che si connettono alla rete.

Tails 6.4: l’ultimo aggiornamento introduce la crittografia casuale

La novità più importante in Tails 6.4 è sicuramente rappresentata dalla possibilità di memorizzare un seed casuale sulla chiavetta USB, dove viene eseguito il sistema operativo, per rafforzare maggiormente la crittografia. Gli sviluppatori affermano che disporre di un generatore di numeri casuali è fondamentale per vari componenti del sistema che fanno uso della crittografia, tra cui Persistent Storage, Tor e HTTPS.

Uno sviluppatore spiega nella pagina dedicata all’annuncio del rilascio che:

“Il seed casuale viene archiviato al di fuori dell’archiviazione persistente, in modo che tutti gli utenti possano beneficiare di una crittografia più potente.”

Sui repository software Debian e Tails APT, Tails 6.4 passa ora agli indirizzi HTTPS, anziché utilizzare indirizzi Onion, aggiornando al tempo stesso il browser anonimo Tor alla versione 13.0.16, così come il client omonimo alla versione 0.4.8.12, insieme a Mozilla Thunderbird, che ora passa alla versione 115.12.0.

Sono anche stati risolti diversi bug che riguardavano nello specifico i messaggi di errore su Cloner nel momento in cui la chiavetta USB di destinazione non poteva essere smontata, perché in uso. Viene poi migliorato lo sblocco della memoria persistente, la connessione a una rete mobile su alcuni PC e la home page di Tor Browser quando si utilizza funzionalità “Nuova identità”.

Oltre a ciò, Tails 6.4 riattiva la funzionalità che permette di leggere i PDF nell’app Mozilla Thunderbird, la quale era stata disabilitata nella versione precedente per motivi di sicurezza. Viene anche rimossa la ridondante finestra di dialogo che appare quando viene sbloccato un volume VeraCrypt utilizzando l’utilità apposita.

Tails 6.4 è già disponibile in formato ISO dalla pagina ufficiale, mentre i cambiamenti completi sono consultabili nel changelog dedicato su GitHub.