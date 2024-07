Tails 6.5 arriva con Tails Cloner più veloce e aggiorna Debian 12.6

Tails 6.5 è stato recentemente annunciato, con grande entusiasmo degli appassionati di privacy online. Acronimo di The Amnesic Incognito Live System, si tratta di una distribuzione Linux basata su Debian che aiuta gli utenti a rimanere anonimi online. Il miglioramento più importante della nuova versione è il processo di installazione accelerato. Grazie alle ottimizzazioni apportate a Tails Cloner, gli utenti possono ora installare il sistema operativo fino a 30 secondi più velocemente.

Questa versione migliora anche le funzionalità di sicurezza e privacy. Tor Browser è stato infatti aggiornato alla versione 13.5.1. Questo aggiornamento include funzionalità letterbox ottimizzate. Queste migliorano la privacy dell’utente impedendo ai siti web di determinare le dimensioni dello schermo dell’utente (una tecnica di monitoraggio comune). Inoltre, Tails 6.5 aggiorna il suo sistema sottostante a Debian 12.6. Ciò garantisce agli utenti di beneficiare delle ultime patch di sicurezza e dei miglioramenti di sistema di questa distribuzione Linux.

Tails 6.5: i bug risolti dalla nuova versione

L’aggiornamento introduce anche diverse correzioni di bug. In particolare, risolve un problema in cui la preparazione per il primo utilizzo potrebbe interrompere il processo di avvio su sistemi BIOS legacy e influenzare la creazione di Persistent Storage. Altre correzioni includono la correzione delle impostazioni della lingua predefinita del Tor Browser quando avviato dalla Tor Connection. Inoltre, sono stati risolti problemi di connettività con connessioni a banda larga mobile, LTE e PPPoE DSL. Tails 6.5 offre aggiornamenti automatici dalla versione 6.0 o successiva per gli utenti che desiderano aggiornare. Tuttavia, nei casi in cui gli update automatici non dovessero avviarsi, la distribuzione permette anche di effettuare un aggiornamento manuale. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo sul sito di GitLab.