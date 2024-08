Tails 6.6 introduce aggiornamenti per Tor Browser e Thunderbird

Il nuovo Tails 6.6 è stato recentemente rilasciato, con grande entusiasmo degli appassionati della privacy online. Acronimo di The Amnesic Incognito Live System, si tratta di una distribuzione Linux basata su Debian che protegge la privacy degli utenti. Il nuovo sistema ha introdotto aggiornamenti e correzioni mirati a migliorare l’esperienza utente e la compatibilità hardware. In primis, è stato aggiornato Tor Browser alla versione 13.5.2. Ciò garantisce agli utenti l’accesso alle ultime funzionalità di sicurezza e privacy di questo strumento essenziale per la navigazione web anonima. Il nuovo Tails include il client di posta elettronica Thunderbird 115.14.0, che offre miglioramenti e le ultime patch di sicurezza. Infine, i pacchetti firmware sono stati aggiornati su tutta la linea, migliorando notevolmente il supporto per l’hardware più recente, tra cui schede grafiche e moduli Wi-Fi. In questo modo Tails possa funzionare senza problemi sui dispositivi più recenti, migliorandone l’usabilità e le prestazioni.

Tails 6.6: le altre novità dell’aggiornamento

In questa nuova versione, Tails Cloner è stato ottimizzato per eliminare inutili tempi di attesa. Questa modifica riduce il tempo di installazione di 30 secondi, semplificando il processo per i nuovi utenti e gli aggiornamenti. Inoltre, Persistent Storage ha visto miglioramenti significativi. Il sistema ora attende fino a quattro minuti quando sblocca Persistent Storage prima di segnalare un errore, riducendo le possibilità di notifiche premature di errore. Il processo per la creazione di un’archiviazione persistente è stato reso più robusto. Ciò è particolarmente evidente quando si inizializza una chiavetta USB Tails per la prima volta. Inoltre, sono state implementate correzioni di stabilità per impedire che le impostazioni di Persistent Storage si blocchino e per garantire che la funzionalità Additional Software non si arresti in modo anomalo quando si gestiscono pacchetti virtuali.

Ultimo ma non meno importante, Tails 6.6 risolve diversi problemi di rete critici per aiutare chi si trova in ambienti restrittivi. L’aggiornamento riattiva anche la funzionalità di più interfacce di rete, soddisfacendo gli utenti avanzati che necessitano di connessioni di rete simultanee. Infine, sono state implementate delle correzioni per migliorare l’affidabilità della connessione alla rete Tor utilizzando bridge predefiniti. Ciò è fondamentale per gli utenti nelle regioni in cui vi è troppa censura. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo della versione. Gli utenti di Tails 6.0 o successivi possono beneficiare di un aggiornamento automatico alla versione 6.6. Chi non è in grado di eseguire un aggiornamento automatico o riscontra problemi con il sistema dopo l’aggiornamento può comunque eseguire un aggiornamento manuale.