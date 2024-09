Tails 6.7: ufficiale con update per Tor Browser e Thunderbird

A poco più di un mese dal rilascio della versione 6.6, la distribuzione Linux Tails 6.7 fa il suo debutto, includendo diversi aggiornamenti e correzioni. In questa versione, gli utenti di Tails vedranno il nuovo aggiornamento di Tor Browser 13.5.3. Inoltre, il client di posta elettronica di Thunderbird è stato aggiornato alla versione 115.15, garantendo agli utenti l’accesso agli ultimi miglioramenti di sicurezza e prestazioni. Un altro update importante in Tails 6.7 riguarda OnionShare, che passa dalla versione 2.2 alla 2.6. Questa nuova versione introduce la possibilità di creare chat room anonime, aggiungendo un livello di privacy per le comunicazioni, che potrebbe essere particolarmente utile per giornalisti e attivisti che richiedono riservatezza.

Tails 6.7: le altre novità e i bugfix della nuova versione

Tails 6.7 risolve anche i problemi precedenti per offrire un’esperienza utente più fluida. In particolare, il firewall rimarrà attivo anche durante il processo di spegnimento per migliorare i protocolli di sicurezza. Inoltre, è stato corretto un errore precedente che si verificava all’avvio di una vecchia chiavetta USB Tails con una partizione di sistema di soli 2,5 GB, semplificando l’utilizzo per coloro che hanno hardware più datato. Tuttavia, gli utenti dovrebbero essere a conoscenza di un problema noto con gli errori di verifica Shim SBAT. Se riscontrato, questo errore indica in genere che il normale sistema operativo Linux dell’utente è obsoleto.

Il nuovo update fornisce agli utenti anche passaggi dettagliati per disabilitare Secure Boot nelle impostazioni UEFI, ciò dovrebbe consentire al sistema di riavviarsi. Gli utenti sono invitati ad aggiornare i loro normali sistemi operativi e tentare di riabilitare Secure Boot. È importante notare che gli aggiornamenti dalle distribuzioni Linux che risolvono questi problemi potrebbero richiedere diversi mesi per essere rilasciati. Per gli attuali utenti di Tails, l’aggiornamento alla versione 6.7 è semplificato tramite aggiornamenti automatici disponibili da qualsiasi versione dalla 6.0 in poi. Se gli utenti riscontrano problemi con l’aggiornamento automatico o se Tails non riesce ad avviarsi dopo l’aggiornamento, si consiglia un aggiornamento manuale per garantire la continuità delle funzionalità di Persistent Storage. Per maggiori dettagli tecnici e per visualizzare l’elenco completo delle modifiche è possibile consultare l’annuncio di rilascio o il changelog completo della nuova versione.