Tantissimi nuovi canali ora sono sintonizzabili sul digitale terrestre, ma 2 ci hanno lasciato

Un mese all’insegna delle novità quello di agosto. Dopo l’aggiornamento della lista canali, sul digitale terrestre sono arrivati tantissimi nuovi canali e alcune eliminazioni a livello nazionale. Partiamo da tutti i canali che sono stati aggiunti alla piattaforma e che ora sono disponibili alla sintonizzazione:

MUX PERSIDERA 1 : ALMA TV sintonizzabile alle LCN 65 e 565; CANALE 144 sintonizzabile alla LCN 144; CANAE 232 sintonizzabile alla LCN 232;

: MUX PERSIDERA 3 : DONNA SPORT TV sintonizzabile alle LCN 62 e 562;

:

Continuiamo con i canali eliminati sul digitale terrestre a livello nazionale:

MUX PERSIDERA 1 : FIRE TV (copia) precedentemente sintonizzabile alla LCN 147; TV 153 precedentemente sintonizzabile alla LCN 153;

: MUX PERSIDERA 3 : CENTRO SERENA precedentemente sintonizzabile alla LCN 144;

: MUX CAIRO DUE : DONNA SPORT TV ora senza numerazione automatica; ALMA TV ora senza numerazione automatica; CANALE 232 ora senza numerazione automatica.

:

Digitale terrestre: come adeguare il proprio televisore

Una montagna di aggiornamenti hanno travolto la piattaforma del digitale terrestre che continua a fornire intrattenimento agli italiani in forma gratuita. Per adeguare il proprio apparecchio, sia esso televisore o decoder, è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali. In questo modo riceverai la lista canali aggiornata con le ultime aggiunte ed eliminazioni.