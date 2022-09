Tap to Alexa disponibile per i tablet Amazon Fire

I nuovi tablet Fire HD 8, annunciati il 21 settembre (in Italia non viene venduto il modello Plus), includono diverse funzionalità di accessibilità. Una di esse, non specificata nel comunicato stampa, permette di interagire con Alexa toccando lo schermo, invece di usare la voce. La novità è ora disponibile anche su altri tablet, ma solo in quattro paesi.

Tap to Alexa: operazioni senza comandi vocali

Tap to Alexa era finora un’esclusiva degli Echo Show (in offerta su Amazon). L’azienda di Seattle ha portato la funzionalità anche sui tablet Fire HD 8 (dall’ottava generazione del 2018), Fire HD 10 (dalla nona generazione del 2019) e Fire 7 (dalla nona generazione del 2019). Purtroppo è disponibile al momento solo in quattro paesi (Stati Uniti, Canada, Giappone e Germania).

Quando Tap to Alexa è attivata nelle impostazioni di accessibilità, sullo schermo viene mostrata l’icona di un dito. Toccando l’icona appare una dashboard con le azioni più comuni, per le quali gli utenti chiedono l’aiuto ad Alexa tramite comandi vocali (ad esempio notizie, traffico, sveglia, meteo e riproduzione musicale). Con un tocco sul riquadro corrispondente si ottiene la risposta dall’assistente personale.

È presente anche una tile “Risposta rapida” per inserire una domanda qualsiasi. Amazon permette inoltre di aggiungere altri riquadri personalizzati. La funzionalità è chiaramente indicata per le persone con disabilità, ma può essere sfruttata da tutti gli utenti che preferiscono un’interazione touch.

Il 28 settembre è previsto un evento, durante il quale Amazon annuncerà nuovi dispositivi (forse un aggiornamento della serie Echo). L’11 e 12 ottobre ci saranno invece offerte esclusive per gli iscritti al servizio Prime.