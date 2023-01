Tariffe TIM: ecco l’offerta per la fibra ottica

Le tariffe TIM sono state sempre pensate dal gestore all’insegna della convenienza per gli utenti che intendono cambiare.

Parlando specificatamente di fisso, e in modo particolare di fibra ottica, TIM è l’unico gestore in Italia ad aver raggiunto la velocità di connessione fino a 10 GBPS, che è 10 volte superiore alla fibra ottica fino a 1 GBPS.

Inoltre, uno dei piani tariffari del gestore può essere sottoscritto direttamente online accedendo a questa pagina.

L’offerta fibra fino a 10 GBPS è in promozione fino al 31 gennaio 2023. Stiamo parlando di TIM WiFi Power All Inclusive, con la quale si ottiene quanto segue:

Velocità fino a 10 GBPS.

Modem TIM 10 GB.

TIM Navigazione sempre attiva.

TIM Navigazione Sicura.

TIM WiFi Garantito in tutta la casa.

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

TIM Assistenza Immediata e Dedicata.

TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti.

Assistenza Imprevisti Casa in regalo per 1 anno.

Il costo dell’offerta è di 34,90 euro al mese.

Le altre due tariffe TIM

Per quanto riguarda le altre due tariffe TIM abbiamo Premium Base, che è quella più economica in quanto costa 24,90 euro al mese.

Con questa offerta la connessione è illimitata e arriva fino a 1 GBPS in download e a fino a 300 MBPS in upload.

A differenza del piano tariffario precedente, le chiamate sono a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi di euro al minuto).

Non è previsto nell’offerta il Modem TIM HUB+. Il contributo di attivazione è già compreso nel costo mensile di 24,90 euro.

L’altra offerta è TIM WiFi Power Smart sempre con connessione illimitata fino a 1 GBPS in download e a fino a 300 MBPS in upload.

Le chiamate sono illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e non ci sono vincoli di permanenza.

In comodato d’uso gratuito il Modem TIM HUB+, con il servizio TIM Navigazione Sicura per navigare in sicurezza al riparo dalle principali minacce del web.

Il costo di attivazione è pari a 19,90 euro una tantum, mentre il costo mensile dell’offerta è di 29,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.