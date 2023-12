Tastiera Logitech MX Keys: la MIGLIORE al 34% di SCONTO

La Tastiera Logitech MX Keys è uno dei migliori prodotti sul mercato per chi lavora costantemente scrivendo davanti a un computer. La struttura e il distanziamento dei tasti sono perfetti per aumentare la tua produttività e ridurre il margine di errore in battitura. Cosa stai aspettando? Oggi è in offerta al 34% di sconto su Amazon! Approfittane subito, prima che la promozione finisca. Se sei cliente Prime hai la consegna gratuita e la possibilità di pagarla in 5 rate a Tasso Zero da soli 17,80 euro al mese.

Abbinala al Mouse Logitech MX 3S al 33% di sconto!

Tastiera Logitech MX Keys: la perfezione in tutto

La Tastiera Logitech MX Keys è perfetta in tutto. Dotata di doppia connettività, la abbini ai tuoi dispositivi tramite connettore Wireless o tecnologia Bluetooth. La connetti fino a 3 dispositivi differenti e ti muovi fluidamente tra loro grazie al supporto Flow e ai 3 tasti a scelta rapida. Scopri una digitazione da fare invidia grazie al giusto distanziamento tra i tasti e alla loro forma leggermente convessa per accogliere al meglio le dita. L’illuminazione intelligente regola automaticamente la luminosità dei LED.

